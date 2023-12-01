Ganjar Bertemu Tokoh Masyarakat NTT Tekankan Pentingnya Bangun Generasi Bangsa

KUPANG - Ulama dan tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Calon Presiden (Capres) dari Partai Perindo Ganjar Pranowo bersepakat menjaga toleransi, meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, kesejahteraan guru agama hingga berantas korupsi.

Ganjar singgah di Kantor MUI Nusa Tenggara Timur (NTT) saat melakukan safari politik di Kota Kupang. Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu bersilaturahmi dan berdiskusi dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat, Jumat (1/12/2023).

Para ulama dan tokoh masyarakat tampak antusias mengikuti diskusi, karena hanya Ganjar yang sudah bersilaturahmi ke MUI NTT.

Gasim, salah satu tokoh masyarakat Kupang menuturkan bahwa peran ulama sangat penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sehingga, ke depan pemerintah harus melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengambil kebijakan.

"Kedua, pendidikan sangat penting untuk membangun generasi bangsa," ujar Gasim.

Dan ketiga, ia mengamati Ganjar untuk tegas dalam memberantas korupsi di Tanah Air. "Jangan sampai ada korupsi lagi di negeri ini. Kalau perlu kita miskinkan para koruptor," ujarnya.

Sementara, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa amanat itu sudah sesuai dengan visi-misinya sebagai Capres. "Tokoh agama memiliki peran penting, terutama menjaga toleransi," tuturnya.