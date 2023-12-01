Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bandung Diguyur Hujan Deras, Tujuh Kecamatan Dilanda Banjir

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:27 WIB
Bandung Diguyur Hujan Deras, Tujuh Kecamatan Dilanda Banjir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung diterjang banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi pada Kamis (30/11/2023). Banjir juga melanda Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, ketujuh kecamatan yang diterjang banjir tersebut adalah Soreang, Kutawaringin, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Ciwidey, Cangkuang dan Kertasari.

Di Kecamatan Soreang, lanjut Uka, terdapat dua titik banjir yakni Kampung Cipanjang dan Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung.

"Untuk Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung banjir diakibatkan oleh drainase yang terhambat dan menyebabkan air meluap. Ada beberapa OPD terdampak tapi tidak parah," ujar Uka, Jumat (1/12/2023).

Sementara di Kecamatan Cangkuang, banjir menerjang dua desa akibat Sungai Cijalupang dan Cikambuy meluap. Kemudian di Bojongsoang, banjir menerjang Desa Tegalluar yang mengakibatkan jalan sempat terputus.

"Terjadi banjir bandang di Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin," ucapnya.

Selain itu, RSUD Kertasari juga sempat terdampak banjir lumpur. Meski tak merusak bangunan, lumpur masuk ke dalam bangunan RSUD Kertasari.

Lebih lanjut Uka mengatakan, di beberapa tempat banjir terjadi hanya lintasan. Dalam hitungan jam, air langsung surut. Namun di Dayeuhkolot, banjir masih menggenang hingga sore ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement