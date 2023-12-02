Dikepung dari Semua Sisi, Militer Israel Serang 400 Sasaran di Gaza

GAZA - Militer Israel mengatakan sejak gencatan senjata sementara berakhir pada Jumat (1/12/2023), Israel telah menyerang lebih dari 400 sasaran di Jalur Gaza.

Menurut pernyataan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), pasukan udara, laut dan darat telah menargetkan Gaza, termasuk wilayah di selatan Jalur Gaza.

“Jet tempur mencapai lebih dari 50 sasaran dalam serangan ekstensif di wilayah Khan Younis,” katanya.

BACA JUGA: PBB Desak Pembaruan Gencatan Senjata di Gaza

Marina Khan Younis adalah target lain pasukan Israel. Pernyataan itu mengatakan bahwa serangan udara menargetkan sebuah masjid di Gaza utara, mengklaim bahwa masjid tersebut digunakan oleh kelompok Jihad Islam sebagai pusat komando operasional. BBC tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen.

Setelah Israel memerintahkan masyarakat di Gaza utara untuk mengungsi ke selatan, ratusan ribu warga Gaza mengungsi di kota selatan Khan Younis, sebagian besar di tenda darurat dan tempat penampungan yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seperti diketahui, IDF telah melanjutkan operasi tempur melawan Hamas usai menuduh kelompok tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembak ke arah Israel.

Menurut Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai Hamas di Gaza, beberapa menit setelah gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas gagal pada Jumat (1/12/2023), kendaraan militer Israel melepaskan tembakan di barat laut Gaza.