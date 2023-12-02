Gempa M5,0 Guncang Mukomuko Bengkulu, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang Mukomuko, Bengkulu Utara pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Adapun pusat gempa berada di laut dan tidak berpotensi tsunami.

"Mag:5.0, 02-Des-23 20:42:04 WIB, Lok:3.53 LS, 102.01 BT (Pusat gempa berada di laut 23 km BaratDaya Bengkulu Utara), Kedlmn:108 Km," cuit X @infoBMKG.

"Tidak berpotensi tsunami," tambahnya.

Lebih lanjut, gempa bumi turut dirasakan skala II-III MMI. "Dirasakan (MMI) II-III Kota Bengkulu, II Mukomuko," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )