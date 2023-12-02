JAKARTA - Gempa bumi besar bermagnitudo (M) 7,5 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (2/12/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:36 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:7.5, 02-Dec-2023 21:36:27WIB, Lok:11.56LU, 126.87BT (840 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:113 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )