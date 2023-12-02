Gempa Susulan M6,2 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi susulan bermagnitudo (M) 6,2 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (2/12/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:00 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:6.2, 02-Dec-2023 22:00:14WIB, Lok:8.31LU, 126.98BT (480 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:47 Km #BMKG," tulis BMKG.