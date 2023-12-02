Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perindo Gelar Selawatan Persatuan Indonesia, Hary Tanoe: Lewat Selawat Kita Bisa Disatukan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:48 WIB
Perindo Gelar Selawatan Persatuan Indonesia, Hary Tanoe: Lewat Selawat Kita Bisa Disatukan
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

SIDOARJO - Partai Perindo bersama MNC Group menyelenggarakan Selawatan Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Mantan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj. Terlihat ribuan jemaah antusias menghadiri acara Selawatan Persatuan Indonesia tersebut.

HT mengatakan bahwa melalui gema selawat bangsa Indonesia bisa terus disatukan.

"Saya sebagai Ketum Partai Perindo di sini kita selenggarakan Selawat Persatuan Indonesia, kenapa? karena melalui selawat kita bisa disatukan," ujar HT dalam sambutan mengutip siaran langsung SindonewsTV.

HT pun memperkenalkan sosok KH Said Aqil Siradj sebagai guru bangsa dan mantan pimpinan PBNU selama 10 tahun. Ia menjelaskan bahwa Said Aqil akan memberikan tausiah dalam acara tersebut.

"Ayo kita sambut terlebih dahulu kiai besar kita KH. Said Aqil Siradj yang merupakan guru bangsa 10 tahun memimpin PBNU dan pengetahuannya luar biasa serta akan memberikan tausiah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement