Perindo Gelar Selawatan Persatuan Indonesia, Hary Tanoe: Lewat Selawat Kita Bisa Disatukan

SIDOARJO - Partai Perindo bersama MNC Group menyelenggarakan Selawatan Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Mantan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj. Terlihat ribuan jemaah antusias menghadiri acara Selawatan Persatuan Indonesia tersebut.

HT mengatakan bahwa melalui gema selawat bangsa Indonesia bisa terus disatukan.

"Saya sebagai Ketum Partai Perindo di sini kita selenggarakan Selawat Persatuan Indonesia, kenapa? karena melalui selawat kita bisa disatukan," ujar HT dalam sambutan mengutip siaran langsung SindonewsTV.

HT pun memperkenalkan sosok KH Said Aqil Siradj sebagai guru bangsa dan mantan pimpinan PBNU selama 10 tahun. Ia menjelaskan bahwa Said Aqil akan memberikan tausiah dalam acara tersebut.

"Ayo kita sambut terlebih dahulu kiai besar kita KH. Said Aqil Siradj yang merupakan guru bangsa 10 tahun memimpin PBNU dan pengetahuannya luar biasa serta akan memberikan tausiah," ucapnya.