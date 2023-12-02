Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hary Tanoe, Mahfud MD dan Kiai Said Aqil Hadiri Selawatan Persatuan Indonesia di Sidoarjo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:39 WIB
Hary Tanoe, Mahfud MD dan Kiai Said Aqil Hadiri Selawatan Persatuan Indonesia di Sidoarjo
HT, Mahfud MD, dan Kiai Said hadiri acara Selawatan Persatuan Indonesia (foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

SIDOARJO - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menghadiri Selawat Persatuan Indonesia yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Pantauan dalam live SindonewsTV terlihat HT mengenakan kemeja Partai Perindo lengkap dengan peci, Mahfud MD mengenakan kemeja putih lengkap dengan sorban dan peci berwarna hitam. Sedangkan KH Said Aqil Siradj mengenakan kemeja bercorak batik berwarna hijau.

Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Terlihat hadir ribuan jemaah dalam acara Shalawat Persatuan Indonesia lengkap dengan atribut bendera Palestina.

"Apa kabarnya Sidoarjo? Piye kabare Sidoarjo?" kata HT saat sambutan.

"Baik," timpal ribuan jemaah yang hadir.

Halaman:
1 2
      
