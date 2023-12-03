Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat Paraguay Dipecat Setelah Tandatangani Dokumen Perjanjian dengan Negara Fiktif

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:45 WIB
Pejabat Paraguay Dipecat Setelah Tandatangani Dokumen Perjanjian dengan Negara Fiktif
Foto: iStock.
A
A
A

ASUNCION – Seorang pejabat pemerintah Paraguay dipecat setelah ditipu untuk menandatangani "nota kesepahaman" dengan perwakilan negara fiktif, menurut laporan media. Arnaldo Chamorro, yang merupakan kepala staf Kementerian Pertanian negara Amerika Selatan tersebut, dan beberapa pejabat lainnya dilaporkan percaya bahwa negara Negara Serikat Kailasa (United States of Kailasa) benar-benar ada.

Chamorro menandatangani nota kesepahaman dengan Negara Serikat Kailasa pada 16 Oktober 2023 dan tidak menyadari bahwa itu adalah negara fiktif. Negara Serikat Kailasa sebenarnya hanya sekedar lelucon, namun hal ini tidak disadari oleh beberapa pejabat Paraguay.

"Negara" ini memiliki situs web yang mencap dirinya sebagai "kebangkitan bangsa peradaban Hindu kuno yang tercerahkan yang dihidupkan kembali oleh umat Hindu yang terusir dari seluruh dunia." Mereka bahkan aktif di media sosial, di mana mereka membanggakan berbagai perjanjian yang konon ditandatangani dengan organisasi atau individu.

Menurut pengakuan Chamorro, yang dikutip dalam wawancara media, dalam kasus Paraguay, perwakilan dari Negara Serikat Kailasa tidak hanya bertemu dengan dirinya, tetapi juga dengan Menteri Pertanian, Carlos Giménez. Meskipun Chamorro mengaku tidak mengetahui di mana letak Kailasa, dia menandatangani dokumen tersebut setelah dijanjikan bantuan untuk Paraguay dalam bidang irigasi dan masalah lainnya, demikian dilansir Sputnik.

Menurut salinan perjanjian yang diposting di media sosial, perjanjian tersebut menguraikan “keinginan dan rekomendasi yang tulus kepada pemerintah Paraguay untuk mempertimbangkan, menjajaki, dan secara aktif mengupayakan pembentukan hubungan diplomatik dengan Negara Serikat Kailasa dan mendukung pengakuan Negara Kailasa sebagai negara yang berdaulat dan merdeka di berbagai organisasi internasional, antara lain PBB.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jagat Unik Paraguay
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/18/2865649/santiago-pena-dilantik-sebagai-presiden-baru-paraguay-b8qauO4O3i.jpg
Santiago Pena Dilantik Sebagai Presiden Baru Paraguay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/18/2731322/6-anggota-geng-kabur-dari-penjara-paraguay-melalui-terowongan-di-toilet-YFqn2TKM6z.jpg
6 Anggota Geng Kabur dari Penjara Paraguay Melalui Terowongan di Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/21/18/2155954/bangun-terowongan-75-napi-kabur-dari-penjara-paraguay-QVRp7jkbHm.jpg
Bangun Terowongan, 75 Napi Kabur dari Penjara Paraguay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/08/18/1947783/kedubes-paraguay-kembali-ke-tel-aviv-usai-3-bulan-bermarkas-di-yarusalem-m90GTNwQUg.jpg
Kedubes Paraguay Kembali ke Tel Aviv Usai 3 Bulan Bermarkas di Yarusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/07/18/1947408/dukung-keputusan-paraguay-tentang-status-yerusalem-turki-buka-kedutaan-di-asuncion-Ta82ZlmgFw.JPG
Dukung Keputusan Paraguay Tentang Status Yerusalem, Turki Buka Kedutaan di Asuncion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/28/18/1942398/dicuri-puluhan-senjata-api-polisi-paraguay-ditukar-dengan-replika-kayu-mV7eK0pH9e.jpg
Dicuri, Puluhan Senjata Api Polisi Paraguay Ditukar dengan Replika Kayu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement