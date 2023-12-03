Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Reaksi Jenderal TNI Agus Subiyanto Usai 6 Prajurit Elite TNI AD Gugur Diserang KKB

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:07 WIB
Reaksi Jenderal TNI Agus Subiyanto Usai 6 Prajurit Elite TNI AD Gugur Diserang KKB
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berduka cita atas gugurnya dua prajurit TNI AD karena di serang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Dua prajurit tersebut merupakan Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad). Keduanya adalah Pratu S dan Prada P.

Sebelumnya, empat anggota pasukan elite TNI AD juga gugur pada Sabtu (25/11). Mereka adalah Praka Yipsan Ladou, Praka Dwi Bekti Probo Siniwoko, Pratu Miftahul Firdaus, dan Prada Darmawan.

"Dengan adanya prajurit yang gugur saya selaku Panglima TNI berduka cita pada prajurit-prajurit terbaik kita," kata Agus di Mabes AD, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Jenderal Baret Merah Kopassus itu memastikan, pihaknya akan memenuhi kewajiban dan hak bagi anggota keluarga yang ditinggalkan dari kejadian tersebut.

"Kewajibannya, hak-haknya akan kita penuhi, ada dari Asabri itu Rp450 juta, kemudian juga ada 12 kalau gaji, itu satu tahun ya, kita berikan gaji penuh, ada dari BRI, BJN, kurang lebih hampir 600 juta lebih lah, per orang nya," tutup Agus.

