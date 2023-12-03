Ganjar Pranowo Jadi Presiden, Pengurus Harap Gerakan Pramuka Semakin Ditingkatkan

BANDA ACEH - Banyak warga Indonesia yang mulai menggantungkan harapannya pada Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden (capres) 2024. Salah satu harapan warga yakni Ganjar Pranowo mampu untuk semakin menghidupkan gerakan Pramuka di Indonesia.

"Harapan kami dengan nanti Ganjar Pranowo jadi presiden mudah-mudahan program-program untuk gerakan Pramuka khususnya itu ditingkatkan," kata Ita Melida, selaku pengurus Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru saat ditemui di Munas Pramuka XI, Sabtu (2/12/2023),

Menurutnya, beberapa tahun belakangan ini, Ita menilai jika gerakan pramuka di Indonesia tidak aktif seperti dahulu.

"Karena selama ini gerakan Pramuka saya katakan tidak seperti dulu," tutur Ita.

Padahal, Ita menilai jika gerakan pramuka memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Hal tersebut telah dirasakan langsung oleh dirinya yang telah mengikuti kegiatan pramuka dari kecil hingga dewasa.

"Karena saya dulu dari siaga, penggalang, penegak, sampai saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan dari Pramuka," ucap Ita.