Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Menilai Ganjar Pranowo Sebagai Sosok yang Solutif dan Peduli

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |02:34 WIB
Warga Menilai Ganjar Pranowo Sebagai Sosok yang Solutif dan Peduli
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANDA ACEH - Ganjar Pranowo disebut sebagai sosok pribadi yang solutif dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap banyak orang Hal ini dirasakan langsung oleh Fx Heru Djatmiko, salah satu masyarakat Jawa Tengah yang dulunya dipimpin oleh Ganjar Pranowo yang bertindak sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Fx Heru Djatmiko selaku Waka Kwarda Jateng bidang Organisasi dan Hukum menyampaikan hal tersebut saat ditemui dalam acara Munas Pramuka XI di Aceh.

"Dari sisi Pramuka, beliau begitu peduli. Setiap kita ada kegiatan beliau selalu hadir, berbagi waktu. Meskipun kita harus memundurkan waktu seperti Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah kemarin," kata Heru yang menyaksikan sendiri perjuangan Ganjar Pranowo selalu hadir untuk seluruh warganya, Sabtu (2/12/2023).

Di tengah kesibukannya, Ganjar Pranowo juga menyempatkan waktu berkumpul dengan anggota pramuka serta memberikan masukan yang solutif. Contohnya saja kala para anggota pramuka berkumpul untuk rapat di rumah dinasnya. Kala itu Ganjar turut serta dalam rapat dan membantu memberikan solusi untuk permasalahan yang ada.

"Ganjar Pranowo membantu masyarakat dalam bencana alam, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan lain sebagainya. Dia selalu hadir dan memberi dukungan," ucap Heru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement