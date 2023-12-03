Warga Menilai Ganjar Pranowo Sebagai Sosok yang Solutif dan Peduli

BANDA ACEH - Ganjar Pranowo disebut sebagai sosok pribadi yang solutif dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap banyak orang Hal ini dirasakan langsung oleh Fx Heru Djatmiko, salah satu masyarakat Jawa Tengah yang dulunya dipimpin oleh Ganjar Pranowo yang bertindak sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Fx Heru Djatmiko selaku Waka Kwarda Jateng bidang Organisasi dan Hukum menyampaikan hal tersebut saat ditemui dalam acara Munas Pramuka XI di Aceh.

"Dari sisi Pramuka, beliau begitu peduli. Setiap kita ada kegiatan beliau selalu hadir, berbagi waktu. Meskipun kita harus memundurkan waktu seperti Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah kemarin," kata Heru yang menyaksikan sendiri perjuangan Ganjar Pranowo selalu hadir untuk seluruh warganya, Sabtu (2/12/2023).

Di tengah kesibukannya, Ganjar Pranowo juga menyempatkan waktu berkumpul dengan anggota pramuka serta memberikan masukan yang solutif. Contohnya saja kala para anggota pramuka berkumpul untuk rapat di rumah dinasnya. Kala itu Ganjar turut serta dalam rapat dan membantu memberikan solusi untuk permasalahan yang ada.

"Ganjar Pranowo membantu masyarakat dalam bencana alam, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan lain sebagainya. Dia selalu hadir dan memberi dukungan," ucap Heru.