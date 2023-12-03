Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kwarda Jateng Nilai Ganjar Pranowo Pemimpin yang Selalu Dukung Anak Muda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |02:58 WIB
Kwarda Jateng Nilai Ganjar Pranowo Pemimpin yang Selalu Dukung Anak Muda
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDA ACEH - Memasuki tahun 2024, nama Ganjar Pranowo tidak pernah berhenti menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Sosoknya selalu berhasil menarik perhatian warga.

Ahmad Istajib selaku Sekretaris 1 Kwarda Jawa Tengah menyampaikan jika Ganjar Pranowo memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat jelas kala dirinya menjadi Kapabida (Ketua Majelis Pembimbing Daerah) selama 10 tahun.

"Pak Ganjar pemimpin yang luar biasa, menjadi kapabida selama 10 tahun ada dorongan-dorongan tertentu," ucap Istajib saat ditemui di Munas Pramuka XI, Sabtu (2/12/2023).

Salah satu dorongan yang dibuat oleh Ganjar Pranowo sangat mendukung anak muda. Dirinya menginisiasi Saka milenial, kegiatan satuan karya pramuka untuk mewadahi anak-anak muda yang memiliki minat dalam inovasi dan literasi teknologi informasi dan digital.

"SAKA Milenial adalah inisiasi beliau dan yang memberikan nama adalah beliau," tutur Istajib.

Sama halnya dengan Ganjar Pranowo, Istajib menyebutkan jika sosok Atikoh juga sangat berkesan untuknya. Dirinya yang bekerja bersama Atikoh selama lima tahun belakangan ini di Kwartir Daerah mengatakan, Atikoh sangat luar biasa.

"Beliau itu ibu yang luar biasa mungkin karena kesibukannya sebagai istri Pak Ganjar tidak bisa banyak waktu di Pramuka tetapi atensi kepedulian perhatiannya kepada Pramuka luar biasa tidak secara fisik tetapi pikiran," ucap Istajib.

Halaman:
1 2
      
