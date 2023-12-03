Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,0 Guncang Mukomuko, Begini Hasil Analisis BMKG

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |06:00 WIB
Gempa M5,0 Guncang Mukomuko, Begini Hasil Analisis BMKG
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono menjelaskan hasil analisis gempa tektonik yang terjadi di wilayah Mukomuko, Bengkulu Utara pada Sabtu (2/12/2023) sekitar pukul 20.42 WIB.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4.8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,61° LS ; 101,92° BT, atau tepatnya berlokasi di laut wilayah Lais, Bengkulu Utara, Bengkulu pada kedalaman 107 km," kata Daryono dalam keterangannya.

Daryono menambahkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam slab Lempeng (intraslab) Indo-Australia yang subduksi ke bawah Pulau Sumatra.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BMKG GEMPA MUKOMUKO gempa
