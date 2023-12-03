Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Saleh Sukses Beri Kemudahan Nelayan Muara Gembong, AgenBRILink Jadi Solusi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:38 WIB
Saleh, seorang AgenBRILink yang sukses beri kemudahan nelayan Muara Gembong.
Saleh, seorang AgenBRILink yang sukses beri kemudahan nelayan Muara Gembong. (Foto: dok BRI)
BEKASI - Di tengah era serba digital seperti sekarang ini, ternyata masih banyak daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau literasi perkembangan teknologi.

Faktor kondisi geografis hingga lokasi yang jauh dari pusat kota membuat masyarakat jadi mengalami keterbatasan sehingga tak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakat belum tersentuh atau melek literasi digital, misalnya saja soal transaksi keuangan yang akses lokasi bank atau layanan ATM dengan jarak yang masih relatif jauh dari Masyarakat di wilayah pelosok.

Kondisi ini juga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi. Wilayah ini terletak di pesisir utara Kabupaten Bekasi, dengan masyarakat yang banyak bergerak di bidang pertanian, hasil laut dan pertambakan.

Namun, layanan perbankan yang belum merata menjadi kendala dalam kebutuhan transaksi sehari-hari bagi masyarakat di wilayah tersebut. Di sinilah Fahrudin Saleh (28) mengambil peluang menjadi AgenBRILink yang memudahkan transaksi keuangan dan layanan perbankan bagi masyarakat sekitar.

Pria yang juga berprofesi sebagai guru SD ini melihat kebutuhan transaksi keuangan yang cepat untuk mendukung kegiatan masyarakat.

      
