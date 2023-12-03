Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dengar Aspirasi Masyarakat, Ganjar Bakal Prioritaskan Infrastruktur di Daerah Terpencil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |18:46 WIB
Dengar Aspirasi Masyarakat, Ganjar Bakal Prioritaskan Infrastruktur di Daerah Terpencil
Ganjar Pranowo di Kendari. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertekad memprioritaskan pembangunan di desa dan daerah terpencil. Hal itu setelah Ganjar menyerap aspirasi petani di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Dari aspirasi yang masuk, Ganjar mendapat keluhan terkait akses transportasi yang kurang baik di sana. Capres yang diusung Partai Perindo ini juga mendengar harapan petani.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu para Caleg, relawan dan jajaran anggota TPD Ganjar-Mahfud, di Hotel Sahid Azizah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

"Maka mendengarkan suara tadi aspirasi yang disampaikan, 'tolong Pak Ganjar kami para petani yang di daerah terpencil, untuk membawa produksi pertanian kita, buatlah jalan, buatkanlah akses transportasi agar nilai pertanian kita bisa naik berlipat-lupat," tutur Ganjar saat menirukan percakapan petani.

