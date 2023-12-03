Dengar Aspirasi Masyarakat, Ganjar Bakal Prioritaskan Infrastruktur di Daerah Terpencil

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertekad memprioritaskan pembangunan di desa dan daerah terpencil. Hal itu setelah Ganjar menyerap aspirasi petani di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Dari aspirasi yang masuk, Ganjar mendapat keluhan terkait akses transportasi yang kurang baik di sana. Capres yang diusung Partai Perindo ini juga mendengar harapan petani.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu para Caleg, relawan dan jajaran anggota TPD Ganjar-Mahfud, di Hotel Sahid Azizah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

"Maka mendengarkan suara tadi aspirasi yang disampaikan, 'tolong Pak Ganjar kami para petani yang di daerah terpencil, untuk membawa produksi pertanian kita, buatlah jalan, buatkanlah akses transportasi agar nilai pertanian kita bisa naik berlipat-lupat," tutur Ganjar saat menirukan percakapan petani.