INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Ungkit Bisikan Jokowi saat Bertemu Tokoh Agama: Sesudah Dilantik Gaspol soal Pangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |18:54 WIB
Ganjar Ungkit Bisikan Jokowi saat Bertemu Tokoh Agama: Sesudah Dilantik Gaspol soal Pangan
Ganjar Pranowo di Kendari (Foto: MPI)
A
A
A

 

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit bisikan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada kebijakan pangan saat berkampanye di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Bisikan Jokowi itu, ia ungkit saat bertemu debgab tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam forum bertajuk "Toleransi Beragama Budaya di-Sultra," di Hotel Claro, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Ganjar menuturkan, pesan itu disampaikan Jokowi kepadanya saat mereka berdua menghadiri rapat kerja nasional PDI Perjuangan pada September 2023 lalu.

"Waktu rakernas, Pak Jokowi bisik-bisik. Mau tahu enggak bisikannya? Tapi ini rahasia. Sebenarnya rahasia mau saya buka, eh ternyata sudah dibuka dulu sama Bapak Jokowi," kata Ganjar.

"Beliau sampaikan begini, kalau kita bicara pangan waktu itu beliau sampaikan, "Pak Ganjar nanti kalau sudah dilantik langsung gaspol eksekusi soal pangan," imbuh dia.

Ganjar mengaku sering berbicara soal pangan dengan Jokowi, salah satunya ketika ia dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Jokowi melakukan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah.

"Saya berbagi cerita, apa problemnya? Sama, problem pangan, problem kecukupan. Pangan artinya produksinya, pengolahannya, sampai pada hilirnya," kata dia.

Halaman:
1 2
      
