NEWS NUSANTARA

Ganjar Bakal Berikan Beasiswa untuk Anak dari Keluarga Tak Mampu demi Entaskan Kemiskinan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |18:55 WIB
Ganjar Bakal Berikan Beasiswa untuk Anak dari Keluarga Tak Mampu demi Entaskan Kemiskinan
Ganjar bakal berikan beasiswa bagi keluarga tak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. (MPI/Achmad Al Fiqri)
KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan akan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tak mampu. Langkah itu akan dilakukan Ganjar setelah menyerap aspirasi dari masyarakat yang ditemui saat berkunjung ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

"Maaf mereka yang dari keluarga miskin, wajib hukumnya dari anggota keluarga untuk kita berikan beasiswa agar bisa mengentas kemiskinan," ujar Ganjar saat bertemu para caleg, relawan dan jajaran anggota TPD Ganjar-Mahfud, di Hotel Sahid Azizah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Tak hanya itu, Ganjar berencana mengeluarkan program kredit khusus untuk perempuan. Langkah itu dilakukan setelah menyerap aspirasi ibu-ibu pengusaha yang sulit mengajukan kredit.

"Saya sampaikan kepada ibu-ibu 'Bu pengalaman saya waktu menjadi gubenur, kami membuat kredit khusus untuk perempuan. Bapak-bapak jangan cemburu. Kenapa ibu-ibu mesti kita kasih kredit khusus? Karena ibu-ibu itu jago semua," terang Ganjar.

