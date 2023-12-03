Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Ganjar Disuguhkan Tarian Mondotambe Khas Tolaki saat Tiba di Kendari

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:58 WIB
Momen Ganjar Disuguhkan Tarian Mondotambe Khas Tolaki saat Tiba di Kendari
Ganjar Pranowo saat tiba di Kendari (foto: dok ist)
A
A
A

KENDARI - Ekspresi bahagia tampak di raut wajah warga Kendari Sulawesi Tenggara saat menyambut kedatangan Ganjar Pranowo di Bandar Udara Haluoleo, Minggu (3/12/2023). Mereka menampilkan Tarian Mondotambe khas Tolaki yang biasa ditampilkan saat acara penyambutan tamu.

Mereka kemudian memberikan pabele dan selempang putih kepada calon presiden (capres) 2024 nomor urut 3 itu. Warga yang turut menyambut kedatangan Ganjar, tak ingin kehilangan momen itu. Mereka berebut tempat untuk bisa mengabadikan lewat kamera handphone. Sebagian warga ada juga yang meminta bersalaman dengan Ganjar.

Seorang warga Kota Kendari yang ikut menyambut, Daeng Lala mengatakan dirinya sangat antusias atas kedatangan Ganjar hari ini. Ia mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukan bahwa sosok Ganjar dinilai sebagai capres yang paling layak menjadi pemimpin Indonesia.

“Masyarakat sini sangat antusias sekali. Memang kalo dilihat dari tiga kandidat ini yang layak hanya Pak Ganjar (yang layak memimpin Indonesia),” beber Daeng Lala.

