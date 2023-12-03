Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Puji Kecakapan K.H Afifuddin dalam Menulis Buku

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:41 WIB
Mahfud MD Puji Kecakapan K.H Afifuddin dalam Menulis Buku
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD sowan ke Ponpes Salafiyah Syafiiah Sukorejo
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menceritakan pengalaman dirinya memberikan pengantar dalam buku yang dibuat oleh Wakil Rais Aam PBNU 2022-2027, KH. Afifuddin Muhajir. Hal tersebut ia ungkapkan saat berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jatim, Minggu (3/12/2023).

Awalnya, cawapres yang didukung Partai Perindo itu menyebutkan ada satu kesamaan sudut ilmu yang dimilikinya dengan Kiai Afifuddin, yakni hukum tata negara.

Mahfud MD yang juga menjabat Menko Polhukam itu menyebutkan memiliki pemikiran yang sama dengan Kiai Afifuddin, yakni menjaga NKRI dengan nilai-nilai yang Islami. Antara lain keadilan, kebersatuan, hak asasi, demokrasi, penegakan hukum, dan nilai kebaikan lainnya.

"Putra Madura, pandai bahasa Madura tapi bahasa Arabnya lebih bagus lagi. Saya berkunjung sebagai pribadi, sudah puluhan tahun, bersahabat. Saya pernah memberi pengantar buku yang ditulis oleh beliau dengan sangat bagus," kata Mahfud dalam kunjungannya.

Halaman:
1 2
      
