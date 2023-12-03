Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gali Potensi Anak Muda, Relawan Ganjar Adakan Pertandingan Badminton di Palembang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:33 WIB
Gali Potensi Anak Muda, Relawan Ganjar Adakan Pertandingan Badminton di Palembang
Relawan Ganjar mengadakan pertandingan badminton di Palembang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PALEMBANG - Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalan sukarelawan Crivisaya Ganjar terus berkontribusi mengembangkan potensi dan sportivitas anak muda di Sumatera Selatan (Sumsel).

Kali ini, pendukung Ganjar Pranowo tersebut menggelar pertandingan badminton bagi sejumlah milenial dan generasi Z di Volta Badminton, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumsel, pada Sabtu (2/12/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Crivisaya Ganjar Sumsel Khoirul menyatakan pertandingan badminton digelar untuk mengembangkan potensi dan sportivitas anak muda milenial dan generasi Z. Mereka berharap skill para peserta dalam bermain bulu tangkis makin terasah.

 BACA JUGA:

"Kegiatan hari ini kami mengadakan badminton untuk milenial Kota Palembang untuk menggali potensi-potensi mikenial agar anak muda sekarang lebih hidup sehat seperti Pak Ganjar," katanya.

Khoirul menjelaskan, dengan kegiatan ini, pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tersebut berharap para peserta terstimulasi dan termotivasi untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis nasional sehingga bibit-bibit baru bermunculan.

"Jadi, salah satu tujuan kegiatan ini mendorong anak muda lebih fokus menjadi atlet badminton," ungkapnya.

Pihaknya juga terinspirasi oleh sosok Ganjar yang terus mengampanyekan pola hidup sehat dengan kerap berolahraga joging di beberapa kesempatan.

"Kami anak-anak muda terinspirasi dari Pak Ganjar yang selalu terapkan pola hidup sehat. Dan Kami terapkan ke milenial di Kota Palembang," katanya.

BACA JUGA:

Strategi Ganjar Pranowo Optimalkan Pendidikan Inklusi untuk Penyandang Disabilitas 

Sementara itu, Pertikal sebagai peserta pertandingan badminton menilai kegiatan ini juga menjadi ajang bagi anak muda bersinergi dalam melakukan hal positif.

"Kegiatan olahraga ini cukup memuaskan dan untuk para pemuda bersinergi dalam berolahraga agar lebih sehat. Untuk menjadikan anak muda lebih sportif dalam berolahraga," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement