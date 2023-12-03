Gali Potensi Anak Muda, Relawan Ganjar Adakan Pertandingan Badminton di Palembang

PALEMBANG - Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalan sukarelawan Crivisaya Ganjar terus berkontribusi mengembangkan potensi dan sportivitas anak muda di Sumatera Selatan (Sumsel).

Kali ini, pendukung Ganjar Pranowo tersebut menggelar pertandingan badminton bagi sejumlah milenial dan generasi Z di Volta Badminton, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumsel, pada Sabtu (2/12/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Crivisaya Ganjar Sumsel Khoirul menyatakan pertandingan badminton digelar untuk mengembangkan potensi dan sportivitas anak muda milenial dan generasi Z. Mereka berharap skill para peserta dalam bermain bulu tangkis makin terasah.

"Kegiatan hari ini kami mengadakan badminton untuk milenial Kota Palembang untuk menggali potensi-potensi mikenial agar anak muda sekarang lebih hidup sehat seperti Pak Ganjar," katanya.

Khoirul menjelaskan, dengan kegiatan ini, pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tersebut berharap para peserta terstimulasi dan termotivasi untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis nasional sehingga bibit-bibit baru bermunculan.

"Jadi, salah satu tujuan kegiatan ini mendorong anak muda lebih fokus menjadi atlet badminton," ungkapnya.

Pihaknya juga terinspirasi oleh sosok Ganjar yang terus mengampanyekan pola hidup sehat dengan kerap berolahraga joging di beberapa kesempatan.

"Kami anak-anak muda terinspirasi dari Pak Ganjar yang selalu terapkan pola hidup sehat. Dan Kami terapkan ke milenial di Kota Palembang," katanya.

Sementara itu, Pertikal sebagai peserta pertandingan badminton menilai kegiatan ini juga menjadi ajang bagi anak muda bersinergi dalam melakukan hal positif.

"Kegiatan olahraga ini cukup memuaskan dan untuk para pemuda bersinergi dalam berolahraga agar lebih sehat. Untuk menjadikan anak muda lebih sportif dalam berolahraga," ucapnya.