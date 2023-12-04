Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kuatkan Mesin Partai di Masa Kampanye, Caleg Perindo Gelar Bimtek bersama Pengurus

Afnan Subagio , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |05:56 WIB
Kuatkan Mesin Partai di Masa Kampanye, Caleg Perindo Gelar Bimtek bersama Pengurus
Caleg Perindo Jeannie (foto: dok ist)
A
A
A

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur Nomor Urut 2, Jeannie Latumahina menggelar bimbingan teknis penguatan mesin partai kepada para caleg dan pengurus DPD di wilayah Dapil 6 Jawa Timur, Kota Kabupaten Kediri, Kota Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

Dalam kegiatan tersebut, Jeannie juga menyampaikan sejumlah program unggulan dari partai perindo untuk nantinya di kampanyekan ke masyarakat.

Masa kampenye telah berjalan sejak 28 November lalu, berbagai cara dilakukan untuk penguatan mesin partai. Seperti yang dilakukan oleh Jeannie, yang melakukan bimbingan teknis tentang program – program unggulan dari Partai Perindo.

Bimtek tersebut dihadiri para pengurus DPD di daerah pemilihan 6 Jawa Timur, Kota Kabupaten Kediri, Kota Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung, belasan caleg, serta perwakilan saksi.

Jeannie mengatakan, tujuan bimtek tersebut untuk menyampaikan program-program unggulan dari Partai Perindo, utamanya tentang kartu anggota berasuransi, KTA Rekruter, KTA saksi dan KTA pds, yang nantinya untuk diteruskan kepada masyarakat tentang manfaat dari masing- masing kartu tersebut.

(Awaludin)

      
