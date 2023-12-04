Resmikan Kolong Merpati, Susaningtyas Kertopati Harap Kegiatan Positif Terus Berlanjut

WONOSOBO - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meresmikan venue kolong merpati di Desa Kaliduren Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jumat (1/12/2023).

Venue kolong merpati berukuran empat kali empat meter tersebut merupakan bantuan dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Perindo Bayu Adjie Nugroho.

Susaningtyas mengaku merasa bahagia bisa melakukan peresmian venue kolong merpati ini karena kolong merpati merupakan sarana guyub rukun antar warga dan juga komunitas pencinta burung merpati.

“Peresmian kolong merpati, untuk keguyuban di desa dan komunitas pecinta merpati, ini kegiatan positif, jadi semoga ini bukan hanya sekadar acara sehari, jadi acara berkesinambungan dan bermanfaat di sini,” harap Susaningtyas.

Nuning mengatakan, kegiatan kolong merpati sangat positif dan dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi UMKM.

Sesuai dengan ungkapan merpati tidak pernah ingkar janji, lanjut Susaningtyas, Partai Perindo juga tidak pernah ingkar janji untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sementara itu, menurut Bayu Adjie Nugroho, Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo, dia berharap venue kolong merpati ini menjadi kegiatan positif dan bisa menjadikan komunitas pencinta kolong merpati semakin berkembang.