HOME NEWS NEWS

Nobar Uang Kaget Bersama Warga Wonosobo, Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati : Sangat Impresif

Didik Dono , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |11:53 WIB
Nobar Uang Kaget Bersama Warga Wonosobo, Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati : Sangat Impresif
Caleg Partai Perindo Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati saat nobar uang kaget bersama masyarakat Wonosobo. (Didik Dono Hartono)




WONOSOBO - Puluhan warga Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng) cukup impresif dan antusias menghadiri acara nonton bareng (Nobar) program Uang Kaget MNCTV. Hal tersebut disampaikan Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jateng 6, Susanintyas Nefo Handayani Kertopati yang juga hadir.

"Hari ini saya bersama warga nobar uang kaget bersama warga dan caleg DPRD Wonosobo, hadir juga Bu Rentes dan Pak Wahidi sebagai penerimanya, itu memang sangat impresif," ungkap Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

"Warga itu bersemangat walaupun acaranya jam 10 malam, tetapi masih bertahan, semangat untuk menyaksikan acara nobar uang kaget ini. Semoga ini membawa keakraban warga dan menjadikan kita keberkahan bersama ini di esa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jateng," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, program uang kaget MNCTV memang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Dalam episode di Wonosobo uang kaget menarget warga yang menjadi pelaku UMKM.

Nobar uang kaget dilakukan di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jateng yang merupakan desa tempat tinggal si target uang kaget yakni Wahidi dan Rentes.

Meskipun nobar digelar malam hari, tidak menyurutkan antusiasme Nuning, yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Siber dan Hankam untuk hadir di lokasi uang kaget.

Warga juga antusias menonton uang kaget meskipun diselimuti hawa dingin khas Kabupaten Wonosobo, bahkan mereka membawa selimut untuk menonton bareng.

Acara nobar uang kaget itu juga diikuti oleh Bayu Ajie Nugroho, Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo, Dap l2 Wonosobo. Suasana haru terjadi ketika target mendapatkan uang kaget. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata saat momen tersebut.

