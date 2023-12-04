5 Keindahan Kota Gaza Sebelum Dihancurkan Israel

JAKARTA- Beginilah 5 keindahan Kota Gaza sebelum dihancurkan oleh Israel. Sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023, hingga saat ini Palestina menjadi negara yang paling dirugikan atas konflik kemanusiaan tersebut.

Dikutip dari Al Jazeera, tercatat lebih dari 15.000 warga Palestina telah meninggal dunia yang didominasi oleh anak-anak dan wanita. Sementara itu, sekitar 60 persen rumah di Gaza juga telah hancur akibat bom Israel.

Sebelum pecah konflik, Gaza merupakan kota yang indah. Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023), berikut adalah potret keindahan Kota Gaza sebelum dihancurkan oleh Israel yang pernah diunggah oleh beberapa orang melalui media sosial.

5. Kota Gaza dari Atas Gedung Bertingkat

Sebuah video yang diunggah oleh akun @djwaleedelchaar di Instagram tersebut memperlihatkan Kota Gaza sebelum Israel membombardir wilayah tersebut. Dapat terlihat dalam gambar bahwa Gaza sebelumnya kota yang indah dengan langit biru dan gedung-gedung tinggi.

4. Masjid di Gaza

Seorang pengguna Instagram bernama Yahia Taha sering kali membagi keindahan Kota Gaza sebelum terjadi perang. Dalam unggahan videonya, warga Gaza yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Lampung ini memperlihatkan infrastruktur yang tertata dan rapi seperti gambar di atas.

3. Jalanan yang Tenang

Dalam videonya yang lain, Yahia Taha juga memperlihatkan jalanan Kota Gaza yang terlihat tenang dengan beberapa mobil berlalu lalang. Warga Gaza pun beraktivitas dengan normal.