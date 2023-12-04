Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Perintahkan Evakuasi Lebih Banyak Orang-Orang di Gaza Selatan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:27 WIB
Israel Perintahkan Evakuasi Lebih Banyak Orang-Orang di Gaza Selatan
Israel perintahkan evakuasi lebih banyak orang di Gaza selatan (Foto: MENA)
A
A
A

GAZA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan sebagian besar Jalur Gaza, termasuk sejumlah lingkungan di bagian selatan wilayah tersebut, setelah mereka melanjutkan serangan militer di sana.

Sebelumnya pada Minggu (3/12/2023), IDF memerintahkan masyarakat untuk mengevakuasi beberapa daerah di tenggara Khan Younis, sebuah kota di Gaza selatan di mana banyak orang mencari perlindungan dalam beberapa pekan terakhir.

IDF menyuruh orang-orang untuk bergerak lebih jauh ke selatan.

“Demi keselamatan Anda, kami mengundang Anda untuk pindah ke tempat penampungan IDP yang terkenal di lingkungan Al-Fukhari, Al-Shaboura, Al-Zuhur, dan Tal Al-Sultan,” kata IDF dalam pernyataan yang dipublikasikan di media sosial di Arab.

Tidak jelas berapa banyak orang di Gaza yang memiliki akses ke media sosial karena akses listrik dan internet tidak dapat diandalkan akibat perang.

Pada Minggu (3/12/2023) malam, IDF juga menginstruksikan masyarakat untuk meninggalkan beberapa daerah di Gaza utara, termasuk Jabalya, Shejaiya, Zaytoun dan Kota Tua Gaza. Banyak daerah yang sebelumnya menjadi sasaran serangan besar-besaran IDF.

IDF merilis peta baru Gaza pada Jumat (1/12/2023), membagi sebidang tanah menjadi ratusan sektor yang disebut “zona evakuasi.”

Halaman:
1 2
      
