HOME NEWS INTERNATIONAL

Balas Serangan Rudal Balistik Terhadap Kapal Komersial, Kapal Perusak AS Tembak Jatuh 3 Drone Houthi

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:03 WIB
Kapal perusak AS tembak jatuh 3 drone milik pemberontak Houti (Foto: US Navy/AP)
A
A
A

NEW YORK - Kapal perusak USS Carney menembak jatuh setidaknya tiga drone milik pemberontak Houthi yang menuju ke arah kapal di Laut Merah selatan pada Minggu (3/12/2023) dan menanggapi panggilan darurat dari kapal komersial sipil yang ditembaki oleh rudal balistik.

Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan pada Minggu (3/12/2023) malam, mengatakan drone tersebut merupakan bagian dari empat serangan terhadap tiga kapal komersial terpisah yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Tidak jelas apakah USS Carney menjadi target drone tersebut.

Komando Pusat AS mengatakan sekitar pukul 09.15 waktu setempat, Carney mendeteksi serangan rudal balistik anti-kapal yang ditembakkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi menuju M/V Unity Explorer.

Rudal tersebut mendarat di sekitar kapal; Carney – sebuah kapal perusak kelas Arleigh-Burke yang dikerahkan sebagai bagian dari USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group – yangsedang berpatroli di Laut Merah pada saat itu.

Menurut CENTCOM, Unity Explorer adalah kapal kargo curah berbendera Bahama, dimiliki dan dioperasikan di Inggris.

Beberapa jam kemudian pada siang hari waktu setempat, Carney “menghancurkan” satu drone Houthi saat berada di selatan Laut Merah. Menurut rilis CENTCOM, drone tersebut “menuju ke arah Carney meskipun target spesifiknya tidak jelas.”

Pada waktu yang hampir bersamaan, Unity Explorer diserang oleh rudal yang ditembakkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Carney menanggapi panggilan darurat tersebut, dan saat membantu, mendeteksi kendaraan udara tak berawak (UAV) lain yang masuk dan menghancurkannya tanpa kerusakan atau cedera pada Carney atau Unity Explorer.

