BMKG: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang di DIY

DIY - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan agar warga potensi hujan sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Sleman, Kota Yogyakarta, Gunungkidul bagian utara, Bantul bagian utara serta tengah dan Kulon Progo bagian utara, Senin (4/12/2023) hari ini.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal berawan. Siang – sore hari ada potensi hujan sedang - lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara serta tengah dan Gunungkidul bagian utara.

Malam hari bakal berawan. Selasa (5/12/2023) dini hari ada potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Gunungkidul bagian selatan dan Bantul bagian selatan.

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C kelembapan udara 70 – 97 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori Sedang.

(Qur'anul Hidayat)