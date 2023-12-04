Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

BMKG: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang di DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |07:10 WIB
BMKG: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang di DIY
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DIY - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan agar warga potensi hujan sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Sleman, Kota Yogyakarta, Gunungkidul bagian utara, Bantul bagian utara serta tengah dan Kulon Progo bagian utara, Senin (4/12/2023) hari ini.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal berawan. Siang – sore hari ada potensi hujan sedang - lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara serta tengah dan Gunungkidul bagian utara.

BACA JUGA:

Prakiraan Cuaca di Awal Pekan: Jakarta Bakal Diguyur Hujan pada Siang Hari 

Malam hari bakal berawan. Selasa (5/12/2023) dini hari ada potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Gunungkidul bagian selatan dan Bantul bagian selatan.

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C kelembapan udara 70 – 97 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori Sedang.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341/hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892/cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570/cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674/hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672/angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188365/hujan-kULM_large.jpg
Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement