INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gunung Merapi 4 Kali Muntahkan Awan Panas, BPPTKG Minta Warga Mewaspadai Banjir Lahar

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:01 WIB
Gunung Merapi 4 Kali Muntahkan Awan Panas, BPPTKG Minta Warga Mewaspadai Banjir Lahar
Gunung Merapi erupsi (foto: dok PVMBG)
A
A
A

YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat ada 4 kali Awan panas Guguran di Puncak Gunung Merapi pada Senin (4/12/2023) petang. Jika awalnya hanya dua kali namun BPPTKG merevisinya.

Dalam informasi melalui WA group menyebut jika Awan panas guguran pertama terjadi pada pukul 17.12 WIB dengan Amplitudo max 30 mm, durasi 244 detik, jarak luncur 2400 meter arah hulu Kali Boyong.

Kemudian Awan panas guguran ketiga terjadi pada pukul 17.16 WIB dengan Amplitudo max 53 mm, durasi 300 detik, jarak luncur 3000 meter arah hulu Kali Boyong.

Kemudian Awan panas guguran ketiga terjadi pada pukul 17.23 WIB dengan Amplitudo max 53 mm, durasi 210 detik, jarak luncur 2000 meter arah hulu Kali Boyong. Dan yang keempat pada Pukul 17.36 WIB dengan Amplitudo max 50 mm, durasi 124 detik, jarak luncur 1200 meter arah hulu Kali Krasak.

"Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan," tulis BPPTKG.

Cuaca hujan dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara 16.5-18.5 °C, kelembaban udara 61-99 %, dan tekanan udara 837.8-873.1 mmHg. Volume curah hujan 47 mm per hari. Secara visual puncak gunung tertutup kabut.

Kegempaan lain adalah gempa guguran sebanyak 31 kali dengan Amplitudo 3-15 mm berdurasi :30.2-129.52 detik. Gempa hybrid/Fase Banyak sebanyak 44, Amplitudo : 2-14 mm, S-P : 0.3-0.8 detik, Durasi : 5.16-10.36 detik.

