Gandeng Relawan Ganjar-Mahfud, Reqi Endar Bakal Lakukan Pemerataan Akses Pendidikan

SEMARANG - Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di wilayah Dapil Jawa Tengah II yang berasal dari berbagai daerah diantaranya Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Kudus, Depok dan Semarang.

Caleg yang berdomisili di kota Depok, Jawa Barat Reqi Endar Wijonarko, S.H., maju untuk Jateng lebih baik, dan ia bernomor urut 6 untuk DPR RI Dapil 2. Bahkan, Reqi mendapatkan dukungan dari berbagai relawan Ganjar Pranowo.

Berbagai relawan mendukung Reqi untuk bisa duduk di DPR RI. Kemudian, dalam misinya ia menyebut akan membawa kesejahteraan pendidikan para generasi muda untuk menjadi lebih baik.

Salah satunya dengan keterbukaan informasi saat ini yang membuat anak muda mengakses hal hal yang sangat banyak untuk bisa dipelajari.

Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilansir dari website infopemilu.kpu.go.id pada Sabtu, 23 September 2023 tersebut menuliskan nama Reqi Endar Wijonarko, S.H.,