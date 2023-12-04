Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diskusi dengan Pelaku UMKM, Siti Atikoh Berbagi Tips Kembangkan Bisnis

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:42 WIB
Diskusi dengan Pelaku UMKM, Siti Atikoh Berbagi Tips Kembangkan Bisnis
Siti Atikoh berbagi tips kembangkan UMKM/Foto: Istimewa
BANDUNG BARAT - Istri Calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, berbagi tips dengan pelaku UMKM di Bandung Barat agar bisa mengembangkan bisnisnya.

Hal itu disampaikan Atikoh kala menghadiri pertemuan bersama para pelaku UMKM dan Komunitas Perempuan di Bandung Barat, Senin (4/12/2023).

Pada sesi tanya jawab, dua orang pelaku UMKM diberikan kesempatan bertanya kepada Atikoh. Penanya pertama menanyakan perihal bagaimana mengembangkan bisnis kopi di Bandung Barat agar bisa maju ke depannya.

"Bagaimana mengembangkan produk kopi terutama di Bandung Barat bisa berkembang?," kata penanya pertama.

Lantas Atikoh pun menjawabnya. Ia menyampaikan harapannya juga agar ke depan bisnis kopi khususnya di Bandung Barat bisa berkembang. Terlebih inkubasi bisnisnya juga bisa berjalan bergandengan.

"Dan kopi itu satu produk yang sangat memiliki potensi di Indonesia terutama yang kalau diekspor itu kopi arabika," kata Atikoh.

Terkait pengembangan, Atikoh menyarankan agar berbagai produk kopi bisa dijaga kualitas atau mutunya. Hal itu agar bisnis bisa maju terutama di Bandung Barat.

"Tapi nanti diperhatikan mutunya ya bu dan kesamaan dan lain sebagainya, kematangan dari biji kopi itu sendiri bener-bener matang petik dengan sesuai persyaratan mutu yang ada," tuturnya.

Sementara itu pada kesempatan penanya kedua, Atikoh ditanya bagaimana mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan media sosial.

"Bagaimana cara kita menghadapi kendala sebagai pelaku UMKM yg pada umumnya memanfaatkan media sosial untuk produk UMKM dan bisnis?," tanyanya.

