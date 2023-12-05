Advertisement
Hary Tanoe Sebut Perindo Berjuang untuk Indonesia Emas dengan Ciptakan Lapangan Kerja

Isty Maulidya , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:57 WIB
Hary Tanoe Sebut Perindo Berjuang untuk Indonesia Emas dengan Ciptakan Lapangan Kerja
TANGERANG - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memiliki program Gerobak Perindo untuk pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM). Gerobak dipilih karena menjadi simbol perjuangan rakyat kecil dalam meningkatkan taraf hidup.

"Gerobak ini simbol dari perjuangan rakyat kecil, bisa menghidupi keluarga, meningkatkan omset penjualan, dan nantinya keuntungan dari penjualan itu bisa jadi modal untuk bangun usaha lagi," ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo di kantor DPD Perindo Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023).

Caleg DPR RI Dapil Banten III itu juga berharap dengan adanya program Gerobak Perindo masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar saat bonus demografi terjadi, lapangan kerja sudah banyak tersedia. Jika hal itu sudah terjadi, maka wacana Indonesia Emas di tahun 2045 bisa dengan mudah terwujud.

"Harapan saya gerobak ini dimanfaatkan dengan baik, ini kan baru bersih, sehingga omsetnya meningkat, kehidupan mereka lebih sejahtera, omsetnya bisa ditabung, beli gerobak lagi, nanti rekrut orang buat kelola, dan seterusnya seperti itu, suatu saat nanti kan bisa jadi pengusaha," lanjut HT.

