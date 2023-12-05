Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Moskow Diselimuti Badai Salju, Suhu di Siberia Rusia Anjlok Hingga - 56 Derajat Celcius

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:08 WIB
Moskow Diselimuti Badai Salju, Suhu di Siberia Rusia Anjlok Hingga - 56 Derajat Celcius
Foto: Reuters.
A
A
A

MOSKOW - Suhu di beberapa bagian Siberia, Rusia anjlok hingga minus 56 derajat Celsius pada Senin, (4/12/2023) sementara badai salju menyelimuti Moskow dalam rekor hujan salju dan mengganggu penerbangan saat cuaca musim dingin melanda Rusia.

Di Republik Sakha, yang terletak di bagian timur laut Siberia dan merupakan rumah bagi Yakutsk, salah satu kota terdingin di dunia, suhu turun di bawah minus 50 derajat Celcius, menurut stasiun cuaca di wilayah tersebut.

Di Oymyakon, kawasan di Sakha, suhu tercatat minus 56 derajat Celcius pada Senin malam.

Peramal cuaca Rusia mengatakan suhu di Oymyakon akan terasa lebih dari minus 60 derajat Celcius karena angin dan kelembapan serta suhu akan semakin turun dalam semalam.

“Di Rusia bagian Eropa, di wilayah Ural dan Siberia, suhu beku diperkirakan meningkat pada minggu pertama Desember,” kata layanan meteorologi nasional Rusia sebagaimana dilansir Reuters.

Hampir seluruh Sakha terletak di zona permafrost. Di ibu kota wilayah tersebut, Yakutsk, yang terletak sekitar 5.000 km timur Moskow, suhunya berkisar minus 44 derajat Celcius hingga minus 47 derajat Celcius.

