Arti dan Makna Bendera Israel

JAKARTA - Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania dan juga Mesir. Selain itu, Israel juga dikelilingi oleh dua daerah yaitu Otoritas Nasional Palestina : Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu - satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu, ditemukan beberapa kelompok etnis minoritas lainnya seperti Islam, Kristen, Druze, Samaria dan lain - lain.

Seperti negara lain, Israel mempunyai bendera sebagai identitas dan ciri khas dari negara tersebut.

Perkembangan awal bendera Israel merupakan bagian dari munculnya Zionisme pada akhir abad ke-19. Jacob Askowith dan putranya Charles merancang "bendera Yehuda" yang dikibarkan pada 20 Juli 1891 di aula B'nai Zion Educational Society di Boston, Massachusetts.

Isaac Harris dari Boston mempresentasikan ide bendera ini pada tahun 1897 di Kongres Zionis internasional pertama, dan orang lain, termasuk David Wolfsohn, mengemukakan desain serupa. Variasi tersebut digunakan oleh gerakan Zionis dan, selama Perang Dunia II, oleh Kelompok Brigade Yahudi tentara Inggris.