HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Beri Peringatan: Pecahnya Perang dengan Korsel Hanya Masalah Waktu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:30 WIB
Korut Beri Peringatan: Pecahnya Perang dengan Korsel Hanya Masalah Waktu
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Korea Utara telah memperingatkan bahwa “konfrontasi militer” dengan tetangganya di selatan kini tampaknya tidak dapat dihindari setelah retaknya perjanjian militer yang dimaksudkan untuk mencegah peningkatan permusuhan antara kedua negara, yang secara teknis masih dalam keadaan perang.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Militer Komprehensif (CMA) yang ditandatangani di Pyongyang pada September 2018, Korea Utara dan Selatan sepakat untuk “sepenuhnya menghentikan semua tindakan permusuhan terhadap satu sama lain.” Hal ini termasuk mengakhiri latihan militer di dekat perbatasan, melarang latihan tembakan langsung di beberapa wilayah, dan mengambil langkah-langkah seperti penghapusan pos penjagaan di sepanjang Zona Demiliterisasi.

Seoul menangguhkan sebagian perjanjian antar-Korea bulan lalu dan melanjutkan pengawasan udara. Langkah ini dilakukan sebagai protes atas keberhasilan peluncuran satelit mata-mata Pyongyang, yang menurut Korea Selatan melanggar ketentuan perjanjian. Sebagai tanggapan, Korea Utara menyatakan pada November bahwa pasukannya “tidak akan pernah terikat” dengan perjanjian tersebut dan berjanji untuk memulihkan semua tindakan yang ditangguhkan sejak 2018.

Pyongyang mengulangi peringatannya pada Minggu, (3/12/2023) menyatakan bahwa Korea Selatan menghadapi “kehancuran total” jika melakukan tindakan yang dianggap bermusuhan.

Halaman:
1 2 3
      
