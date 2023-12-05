Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Transformasi BUMN Bawa Holding Ultra Mikro BRI-Pegadaian-PNM Makin Berkembang

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:30 WIB
Transformasi BUMN Bawa Holding Ultra Mikro BRI-Pegadaian-PNM Makin Berkembang
Foto: Dok Bank BRI
A
A
A

JAKARTA - Transformasi di bidang pembiayaan ultra mikro yang menyasar segmen-segmen usaha rakyat dengan skala di bawah UMKM telah menjadi kontributor penting dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi kerakyatan.

Kehadiran Holding Ultra Mikro dengan kebermanfaatan yang telah dirasakan segmen usaha ini menjadi bukti keberhasilan transformasi yang dilakukan.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa kehadiran holding ultra mikro menjadi bukti nyata keberpihakan BUMN terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk segmen ultra mikro.

Terobosan ini terbukti mampu meningkatkan akselerasi dalam pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.

"BRI sebagai induk holding bersama PNM dan Pegadaian yang tergabung dalam holding ultra mikro ini sudah menjadi ekosistem luar biasa untuk memajukan UMKM kita," ujar Erick dikutip dalam keterangan BRI, (5/12/2023).

