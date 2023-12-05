Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Klaster Usaha BRI Jadi Wadah Pelaku UMKM Kembangkan Bisnis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:18 WIB
Klaster Usaha BRI Jadi Wadah Pelaku UMKM Kembangkan Bisnis
Klaster usaha BRI jadi wadah pelaku UMKM kembangkan bisnis. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengungkapkan bahwa program Klaster Usaha ‘Klasterku Hidupku’ menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya.

Lewat berbagai kegiatan pendampingan tersebut, pelaku UMKM bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan produknya.

 BACA JUGA:

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan semakin tangguh,” ujar Supari, Selasa (5/12/2023).

Salah satu contoh nyata adalah seperti yang terjadi pada masyarakat Kampung Waluran Tonggoh, Desa Sukalaksana, Kec. Samarang, Kab. Garut. Sudah sejak lama masyarakat di daerah tersebut dikenal dengan profesinya sebagai petani kopi dan akar wangi.

Keduanya memang bahan yang berbeda, tapi ketika dikombinasikan bisa menjadi produk minuman dengan citarasa yang khas.

      
