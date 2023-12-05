Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Holding Ultra Mikro Layani 36 Juta Nasabah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:20 WIB
Holding Ultra Mikro Layani 36 Juta Nasabah
Direktur Utama BRI Sunarso. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Holding Ultra Mikro telah melayani 36 juta nasabah kredit mikro dan ultra mikro dengan total nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp577,9 triliun. Selain pembiayaan, segmen mikro dan ultra mikro juga tercatat menjadi nasabah simpanan dengan jumlah besar yakni hingga Rp309 triliun (hanya di BRI).

Untuk melayani segmen tersebut, baik BRI, PNM dan Pegadaian bersama-sama mengembangkan outlet co-location atau outlet yang dapat digunakan bersama.

Dari sekitar 15.500 outlet yang digunakan untuk melayani nasabah segmen ultra mikro dan mikro, sebanyak 1.013 outlet merupakan outlet co-location.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak lebih dari 76 ribu tenaga kerja yang diberi nama Brigade Madani berasal dari BRI, Pegadaian, dan PNM dikerahkan untuk melayani masyarakat mikro dan ultramikro.

“Hasil daripada pembentukan Holding Ultra Mikro, saya kira sudah sesuai tujuan dan inline dengan apa yang kita cita-citakan. Kita ingin secara grup, secara konsolidasi melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan cara yang seefisien mungkin, dan kemudian pada akhirnya masyarakat mendapatkan layanan dengan biaya yang murah,” ungkap Dirut BRI Sunarso.

      
