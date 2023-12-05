Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siti Atikoh: Ibu-Ibu Kunci Sukses Anak Bangsa

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:03 WIB
Siti Atikoh: Ibu-Ibu Kunci Sukses Anak Bangsa
Siti Atikoh di Ciamis (Foto: MPI)
A
A
A

 

CIAMIS - Siti Atikoh Ganjar, istri dari Calon Presiden (Capres) nomor ururt 3, Ganjar Pranowo, memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama perempuan dan anak-anak. Dirinya tidak kenal lelah untuk terus mengedukasi para ibu dan anak-anak di Indonesia.

Hal tersebut pun dilakukan oleh Siti Atikoh saat melakukan safari politik ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Selasa (5/12/2023).

Melalui kesempatan ini, Siti Atikoh menyampaikan jika perempuan memegang peran penting dalam kesuksesan anak bangsa. Sebab, seorang ibu adalah madrasah pertama seorang anak.

“Ibu-ibu selama ini sudah mengeluarkan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Pada saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian ibu membentuk akhlak anak bangsa,” kata Siti Atikoh.

Bahkan terkadang seorang ibu tidak hanya peduli dengan anak mereka sendiri, tetapi juga kepada anak-anak orang lain. Hal ini sangatlah hebat dan harus dipertahankan.

“Tidak hanya anak kita secara biologis tidak, tanggung jawab kita justru besar kepada lingkungan yg ada di sekitar kita,” kata Siti Atikoh.

Halaman:
1 2
      
