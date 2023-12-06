Hary Tanoe: Kesejahteraan dan Persamaan Hak Harus Diwujudkan

TANGERANG – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa Partai Perindo hadir untuk menjaga keutuhan NKRI bersama partai lain. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat Indonesia pun harus diwujudkan dengan persamaan hak, sehingga tidak ada kesenjangan sosial.

Hal itu disampaikan HT saat menghadiri bazar sembako murah dan pengobatan gratis di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023).

"Kalau kita lihat, kesejahteraan harus diwujudkan lebih dulu. Kalu masyarakat hidupnya gak layak sulit untuk bersatu. Kemudian persamaan hak itu penting, ini kalau bisa diciptakan dengan baik pasti persatuan akan terwujud," ujar HT.

HT melanjutkan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memiliki beberapa program yang fokus pada pemberdayaan UMKM. HT mengemukakan keinginannya untuk mengecilkan kesenjangan sosial yang saat ini terjadi di Indonesia.

"Sadar atau tidak, tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu tinggi sekali. Makanya Perindo berupa untuk menghilangkan itu, caranya apa dengan mensejahterakan rakyat Indonesia, membuat rakyat miskin naik kelas," lanjutnya.