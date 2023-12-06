Dapat Gerobak Perindo, Warga Senang Bisa Bantu UMKM Perkecil Modal

TANGERANG - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memiliki program Gerobak Perindo untuk pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM).

Gerobak dipilih karena menjadi simbol perjuangan rakyat kecil dalam meningkatkan taraf hidup.

Para warga yang pernah menerima Gerobak Perindo ini sangat bersyukur dan bersemangat karena dapat memberikan dorongan positif bagi perkembangan usaha mereka dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

"Saya senang ada partai yang mendukung UMKM seperti ini. Ini sangat membantu kami untuk meningkatkan usaha keluarga, dan juga bisa menambah untung jualan," ujar Yati, salah satu warga yang mendapat Gerobak Perindo.

Yati berharap agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, melainkan dapat menjadi program berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan terutama bagi pelaku UMKM.

"Semoga saja ini diteruskan, agar lebih banyak pengusaha kecil seperti saya yang dapat bantuan ini," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa dengan adanya program Gerobak Perindo masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar saat bonus demografi terjadi, lapangan kerja sudah banyak tersedia. Jika hal itu sudah terjadi, maka wacana Indonesia Emas di tahun 2045 bisa dengan mudah terwujud.

"Gerobak ini simbol dari perjuangan rakyat kecil, bisa menghidupi keluarga, meningkatkan omset penjualan, dan nantinya keuntungan dari penjualan itu bisa jadi modal untuk bangun usaha lagi," ujarnya di kantor DPD Perindo Kota Tangerang pada Selasa 5 Desember 2023.