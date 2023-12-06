Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situs Nuklir Paling Berbahaya di Eropa Alami Kebocoran Besar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:42 WIB
Situs Nuklir Paling Berbahaya di Eropa Alami Kebocoran Besar
Foto: Reuters.
A
A
A

LONDON – Salah satu situs nuklir paling berbahaya di Eropa, Sellafield, telah mengalami kebocoran besar di silo limbah radioaktifnya, yang memicu kekhawatiran mengenai langkah-langkah keselamatan fasilitas tersebut, serta potensi bahaya terhadap masyarakat dan lingkungan, demikian.

Pembangkit listrik seluas dua mil persegi (6 km persegi), yang terletak di Cumbria di barat laut Inggris, bertanggung jawab atas penyimpanan dan penonaktifan limbah nuklir dari program senjata nuklir dan pembangkit listrik. Sebelumnya digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklir dari 1956 hingga 2003.

Namun, menurut laporan The Guardian, situs nuklir terbesar Eropa yang berusia puluhan tahun tersebut memiliki banyak masalah keselamatan, termasuk asbes dan bahaya kebakaran. Namun yang mungkin lebih memprihatinkan adalah keretakan pada silo penyimpanan yang telah memicu pertikaian diplomatik dengan negara-negara yang terkena dampak, termasuk Amerika Serikat (AS), Norwegia, dan Irlandia.

Kerusakan pada satu silo limbah radioaktif beracun telah menyebabkan kebocoran dengan “konsekuensi yang berpotensi signifikan,” lapor The Guardian pada Selasa, (5/12/2023) mengutip dokumen resmi yang dilihat oleh outlet tersebut. Laporan itu menambahkan bahwa kebocoran tersebut, yang diperkirakan akan berlanjut hingga 2050, dapat mencemari air tanah jika situasinya semakin memburuk.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
limbah nuklir Nuklir inggris
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188/penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808/penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180501/pangeran_andrew-f94T_large.jpg
Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Usir dari Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587/pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement