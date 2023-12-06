Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kapal TNI AL Tenggelam Sebelum Ditembak Musuh

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |04:00 WIB
Humor Gus Dur: Kapal TNI AL Tenggelam Sebelum Ditembak Musuh
Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memiliki gaya humor yang tinggi. Tak jarang humor tersebut dibalut dengan kritik tajam.

Suatu saat Muhammad AS Hikam sowan menemui Gus Dur. Sampai di kediaman, Hikam mengetahui Gus Dur sedang beritikaf.

Seketika itu, Hikam langsung menyimpuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikan badan.

Saat itu, obrolan Hikam dan Gus Dur berjalan ringan dan santai.

Gus Dur dan mantan menterinya itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia.

Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan.

Halaman:
1 2
      
