Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cerita Keangkeran Hutan Lodoyo Blitar sebagai Kerajaan Harimau Siluman

Solichan Arif , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:15 WIB
Cerita Keangkeran Hutan Lodoyo Blitar sebagai Kerajaan Harimau Siluman
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BLITAR – Pada masa kerajaan Mataram Islam hingga kolonial Belanda, hutan Lodoyo yang berada di wilayah Kabupaten Blitar Jawa Timur dikenal sebagai kerajaan harimau.

Selain kesohor dengan harimaunya yang besar-besar, cerita tutur yang berkembang di masyarakat, di hutan Lodoyo Blitar juga berkeliaran harimau jadi-jadian alias harimau siluman atau macan gadungan.

Dalam buku Kisah Brang Wetan Berdasarkan Babad Alit dan Babade Nagara Patjitan (2021), munculnya cerita harimau jadi-jadian di hutan Lodoyo Blitar berawal dari peristiwa pembuangan penggawa atau punggawa Suroloyo.

Punggawa yang dimaksud adalah Pangeran Prabu, putra Pakubuwono I (1704-1719), Raja Mataram Islam ke-7 yang dibuang ke hutan Lodoyo lantaran ketahuan berniat merebut tahta kerajaan.

Penamaan Lodoyo sendiri merujuk adanya sejumlah pohon elo atau ara (Ficus Carica) yang berposisi doyong atau condong. Berangkat dari penyebutan elo doyong lantas berubah menjadi Lodoyo.

Di hutan Lodoyo, Pangeran Prabu tidak sendiri menjalani hukuman. Ia ditemani Putri Wandansari, istrinya dan Ki Amat Tariman, tangan kanannya. Kemudian juga berbekal pusaka gong atau bende Kiai Pradah serta wayang kesayangannya.

Hingga kini gong Kiai Pradah dan wayang masih tersimpan dengan baik. Setiap awal bulan Suro (penanggalan Jawa) atau tahun baru Islam, pemerintah Kabupaten Blitar menggelar ritual penjamasan.

Pusaka gong kiai Pradah memiliki khasiat yang ajaib. Setiap ditabuh, gema yang terpancar mampu memanggil harimau. Versi lain menyebut untuk mengusir harimau.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117/prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188231/menag-Vncl_large.jpg
Singgung Jaga Alam, Menag: Mencemari Hutan adalah Bentuk Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187890/raja_juli-EYte_large.jpg
Soal Kerusakan Hutan, DPR: Menhut Raja Juli Antoni Kebagian Cuci Piring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435/lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177029/dpr_ri-0WIt_large.jpg
DPR Minta Deforestasi di Dairi Dihentikan Usai Dikeluhkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172038/menhut-jKN5_large.jpg
Pemerintah Perketat Pengawasan Izin Pengelolaan Hutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement