Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional

JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk melakukan evaluasi total tata kelola hutan nasional. Hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan struktural sektor kehutanan menyusul berbagai bencana ekologis di sejumlah wilayah.

“Terkait perbaikan struktural, ini sangat penting sekali. Pak Presiden memberikan persetujuan dan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola kehutanan yang jauh lebih baik. Forest governance harus diperbaiki,” ujar Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

Menhut Raja Juli menilai lemahnya tata kelola kehutanan selama ini berkontribusi pada dampak lingkungan yang serius. Sebagai solusi, Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di setiap provinsi. Ia mengatakan usulan tersebut langsung mendapat persetujuan Presiden Prabowo.

“Salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk di tiga provinsi yang terdampak banjir, misalkan. Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementerian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali,” kata Raja Juli.

Dengan adanya Kakanwil, lanjut Raja Juli, pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah akan lebih efektif. Ia menambahkan perubahan struktur tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB dan Menteri Sekretaris Negara.