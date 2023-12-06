Advertisement
HOME NEWS JATIM

Angela Berbagi Tips Sukses UMKM di Hadapan Ratusan Mahasiswa Unair

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |11:45 WIB
Angela Berbagi Tips Sukses UMKM di Hadapan Ratusan Mahasiswa Unair
A
A
A

SURABAYA - Tokoh muda inspiratif, Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Airlangga Business Forum (ABF) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) kampus C Universitas Airlangga (Unair), Minggu (3/12/2023). Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut mengulas sejumlah peluang dan tantangan bisnis, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam kesempatan ini, Angela berbagi sejumlah tips agar bisa berdaya saing dalam menekuni UMKM. Setidaknya, ada empat hal yang harus dimiliki. Diantaranya, produk yang dihasilkan harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, harganya sesuai, melakukan promosi produk dan terakhir bisa dijangkau dengan mudah oleh konsumen.

Angela mengatakan, semua orang adalah konsumen dan sebagian pernah berbelanja secara online. Tentu, ada alasan ketika konsumen memutuskan untuk membeli produk tertentu. Bisa jadi karena promosinya menarik. "Perlu atau tidak atas produk itu biasanya urusan nomor dua. Ini karena promosinya promosinya menarik, apalagi ketika ada influencer lokal atau artis Korea misalnya," katanya.

Selanjutnya, kata dia, produk yang dijual harus bisa didapat dengan mudah oleh konsumen. Baik itu secara online maupun offline. Kemudian harganya juga harus bersaing dengan merek lain. Sebab, orang akan tertarik membeli produk karena harganya murah dan khasiatnya sama. "Terus ada customer service. Pengiriman produk harus cepat," ujarnya.

Angela juga menyinggung terkait permodalan di UMKM. Menurutnya, permodalan merupakan salah satu hal yang penting untuk membangun ketahanan hingga pengembangan sektor ini. Ketika orang pertama kali membuka usaha, tentu tidak lantas bisa maju dan berkembang. "Semua tentu ada proses dan itu butuh modal untuk bisa bertahan. Mulai dari biaya untuk pembelian bahan baku dan juga biaya operasional lainnya," ujarnya.

unair UMKM Angela Tanoesoedibjo
