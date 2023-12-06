Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:39 WIB

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:39 WIB
Siti Atikoh Bertemu Muslimat NU, Singgung Perbaikan untuk Kesejahteraan Guru Ngaji dan PAUD
Siti Atikoh/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BANJAR - Dalam perjalanan safari politik pertamanya, Siti Atikoh mampir mengunjungi Muslimat NU di Banjar, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023). Pada kunjungan kali ini, Siti Atikoh disambut hangat oleh perempuan di Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Mujtahidin As Sanusiyah Banjar, Selasa (5/12/2023).

Dalam kesempatan ini Siti Atikoh bicara tentang peran guru ngaji dan PAUD untuk anak-anak Indonesia. Menurutnya, kedua guru ini sangat penting untuk menghasilkan anak bangsa yang berkualitas di masa depan.

 BACA JUGA:

Sebab baik guru pengajian maupun PAUD sama-sama menjadi tempat pendidikan anak-anak sejak mereka kecil. Untuk itu, support kepada lembaga pendidikan formal maupun informal keagamaan harus diperkuat.

“Karena kalau bidang pendidikannya kuat, kalau kita bicara daya kompetitif sebuah negara, daya kompetisi anak bangsa, itu harus kuat pendidikannya,“ kata Siti Atikoh.

 BACA JUGA:

Dalam kaitan itu pula, Atikoh menilai perlunya memberikan perhatian dan regulasi khusus untuk memperhatikan lembaga pendidikan informal berbasis keagamaan.

“Kalau pendidikan formal itu jelas. Mungkin kalau ada yang bekerja di pabrik ada UMR, kalau guru ada gaji. Tetapi kalau guru ngaji, kemudian yang bergerak di bidang PAUD, itu belum ada aturan. Ini menjadi PR juga bagi kita semua,” ujar Atikoh.

