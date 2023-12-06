200 Warga Mengungsi Akibat Banjir Bandang Humbahas Sumut

JAKARTA - Sebanyak 200 warga mengungsi akibat banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto hadir langsung mengunjungi tempat pengungsian sementara bagi 200 warga terdampak bencana.

Kehadirannya sekaligus menjadi representasi negara dan pemerintah yang harus selalu ada disaat masyarakat membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Suharyanto menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa atas peristiwa ini.

Melalui institusi yang dipimpinnya, Suharyanto berjanji akan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk melakukan upaya pencarian dan pertolongan sekaligus memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan hingga proses rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Kami mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang terjadi. Tentunya kami juga tidak akan tinggal diam. Kami berjanji akan mencari seluruh warga yang masih dinyatakan hilang bersama stakeholder terkait,” ucap Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu (6/12/2023).

Dihadapan para pengungsi, Suharyanto juga menjamin bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah juga akan membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak berat.