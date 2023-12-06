Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Cerita Pilu Anak Perempuan Melihat Pembantaian Ayah dan Saudaranya di Maros

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:07 WIB
Cerita Pilu Anak Perempuan Melihat Pembantaian Ayah dan Saudaranya di Maros
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

MAROS – Duka mendalam dirasakan keluarga almarhum Makmur dan anak laki-lakinya, Abdillah yang tewas dibantai dalam rumah toko (ruko) miliknya di Jalan Poros Maros-Makassar, Turikale, Maros, Sulsel, Rabu dini hari (6/12/2023).

Namun, yang paling merasakan duka terdalam dan tidak bisa terlupakan dan betapa kejamnya pelaku adalah UH (22), anak perempuan korban.

Betapa tidak, karena dia lah yang melihat sendiri peristiwa tragis yang menimpa ayah dan saudaranya. Dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan dari jauh.

"Kejadiannya subuh, saya mengintip sendiri. Ada adikku lihat saya, dan disuruh masuk ke kamar terus saya masuk juga ke kamar saya kunci," ujar UH, kepada wartawan Rabu (6/12/2023).

Dia menceritakan, kejadian nahas yang menimpa orangtua beserta saudaranya, terjadi pada Rabu dini hari. Saat itu ia mendengar kegaduhan dari lantai 3 tempat ia tidur.

Saat mengintip ke lantai satu, ia sontak shock melihat pelaku telah menikam ayahnya yang tergeletak bersimbah darah.

"Bajunya paling ku ingat hijau keabu-abuan, kulitnya gelap dia, rambutnya potongan pendek begitu," tuturnya.

Menurut UH, pelaku memiliki ciri-ciri kurus dengan kulit agak gelap. Sementara memiliki gaya rambut agak pendek dengan tinggi semampai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement