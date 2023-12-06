Viral! Kemaluan Bocah Terpotong saat Sunatan Massal, Bupati Lahat Geram

LAHAT - Dugaan malpraktek terjadi di Kecamatan Tanjung Sakti, Desa Pasam Pulau, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Kejadian bermula saat Dinas Kesehatan setempat menggelar sunat massal kepada sejumlah anak. Salah satu peserta berinisial AL mengalami kesalahan tindakan dan menyebabkan alat vitalnya terpotong.

Bupati Lahat Cik Ujang meminta tenaga medis menjalankan tugasnnya secara profesional dan berhati hati supaya hal serupa tidak terjadi.

“Namun jika sekarang sudah terjadi, kepada pihak yang terlibat secepatnya bertindak melakukan penyelsaian masalah sesuai prosedur agar masalah ini selesai dan tidak berlarut-larut,” tegasnya saat ditemui di peresmian RSUD Tanjung Tebar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Taufik M Putra terus melakukan mediasi namun taufik mengaku ada pihak ketiga yang memperkeruh keadaan sehingga menjadi perhatian.

(Fahmi Firdaus )